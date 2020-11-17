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ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

أبرز المواد

ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم
http://almnatiq.net/?p=922691
المناطق - واس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.
كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في مملكة البحرين , خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.
كما بعث سمو ولي العهد البحريني برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

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