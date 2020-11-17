أمير القصيم يلتقي مدير الدفاع المدني ويتسلم تقريراً عن إنجازات السلامة الميدانية

المناطق - بريدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تقريراً عن إنجازات السلامة الميدانية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة للعام 1441هـ.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم ، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد أبوعباة ، الذي قدّم نبذة عن التقرير الذي اشتمل على إحصائيات للزيارات الميدانية ، وجهود المديرية والإدارات التابعة لها والحالات التي تمت مباشرتها ، والخطط المنفذة والتقنيات الحديثة المستخدمة.

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود إدارة السلامة وما يقوم به رجال الدفاع المدني من أعمال مخلصة وموفقة أسهمت بعد عناية الله في سلامة الجميع ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أتت لتلافي تلك المخاطر أو للتقليل من آثارها السلبية بعد إرادة الله عز وجل ، داعيا إلى تكثيف البرامج التوعوية والوقائية من مخاطر عدم تطبيق وسائل السلامة في المباني والمنشآت ، وإرشاد المواطن والمقيم بضرورة العمل على تنفيذ خطة السلامة الميدانية للدفاع المدني ، متمنيًا لهم التوفيق والسلامة للجميع.