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أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90

أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90

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أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90

أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90
http://almnatiq.net/?p=922702
المناطق - بريدة

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” والمقامة فعاليات اليوم الوطني ، من منسوبي الجهات الحكومية والأمنية, وفريق العمل.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة اليوم، القطاعات الحكومية والأمنية المشاركة في المسيرة, بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ومسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية المشاركة, حيث رحب سموه بهم, مشيداً بالجهود التي بُذلت خلال المسيرة وهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

بعد ذلك سلّم سموه المشاركين شهادات الشكر لقاء تلك الجهود لمسؤولي القطاعات المشاركة في المسيرة بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية.

وأعرب مدير شرطة المنطقة اللواء بن مرضي عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه المبادرة التي حمل في طياتها مشاعر الشكر والتقدير لكل الجهود التي بُذلت في هذه المناسبة الغالية.

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