التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ورشة عمل بعنوان “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي: نحو محتوى إعلامي آمن”، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة لدى التحالف الدكتور محمد الصبيحي، بحضور الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.

وألقت الورشة الضوء على التحديات التي فرضتها تطورات البيئة الاتصالية وإسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إعادة تشكيل الأنماط التواصلية، كما نُوقش الأداء الواعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبعاد ذلك.

يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا؛ لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.



