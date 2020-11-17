احدث الأخبار

التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين.. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح
أبرز المواد
 أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90
منطقة القصيم
 سلطنة عُمان تحتفى باليوم الوطني الخمسين بتحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي مدير الدفاع المدني ويتسلم تقريراً عن إنجازات السلامة الميدانية
منطقة القصيم
 ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة
منطقة القصيم
 مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل
منوعات
 إلغاء مباراة سويسرا وأوكرانيا بسبب كورونا
أبرز المواد
 تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 3 أشهر.. والتطبيق مطلع يناير المقبل
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يرعى احتفاء الجامعة بذكرى البيعة غدا
منطقة جازان
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير الجامعة العربية المفتوحة
المنطقة الشرقية
التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”

التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين.. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح

خادم الحرمين الشريفين.. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح

أبرز المواد
أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90

أمير القصيم يكرّم المشاركين في نجاح مسيرة “دمي أخضر” باليوم الوطني 90

منطقة القصيم
سلطنة عُمان تحتفى باليوم الوطني الخمسين بتحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور

سلطنة عُمان تحتفى باليوم الوطني الخمسين بتحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور

أبرز المواد

التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”

التحالف الإسلامي العسكري يقيم ورشة عمل “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي”
http://almnatiq.net/?p=922724

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم، ورشة عمل بعنوان “استراتيجيات الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي: نحو محتوى إعلامي آمن”، قدمها الممثل الإعلامي للمملكة لدى التحالف الدكتور محمد الصبيحي، بحضور الأمين العام المكلف للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وممثلي الدول الأعضاء في التحالف.
وألقت الورشة الضوء على التحديات التي فرضتها تطورات البيئة الاتصالية وإسهام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في إعادة تشكيل الأنماط التواصلية، كما نُوقش الأداء الواعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبعاد ذلك.
يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا؛ لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين.. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح

خادم الحرمين الشريفين.. ستة أعوام من الإنجازات لتحقيق رؤية قيادة ووطن طموح
سلطنة عُمان تحتفى باليوم الوطني الخمسين بتحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور

سلطنة عُمان تحتفى باليوم الوطني الخمسين بتحقيق إنجازات متتالية في مسيرة بناء وتطور
ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

ملك البحرين وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بالذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*