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السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام

السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام

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السديس يدشن برامج الرئاسة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام

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السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام

السديس يدشن اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=922740
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم اللوحات الإرشادية الترحيبية التوعوية على أعمدة الإنارة في الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.
وأوضح السديس أن اللوحات دُشنت لتوعية وإرشاد زوار المسجد الحرام للاحترازت المطبقة بعدة لغات، وتقديم الخدمة بشكل مميز يليق بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الرئاسة والوكالة وجميع منسوبيهما يتشرفون بخدمة ضيوف بيت الله الحرام، ويتطلعون لمواصلة وتعزيز النجاحات المستمرة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة ضيوف الرحمن.

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