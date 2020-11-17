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الولايات المتحدة تسجل 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=922747
المناطق - واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 151,855 إصابة مؤكدة و 762 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 11,136,253 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 246,232 حالة وفاة.

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