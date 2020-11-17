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ولايات أمريكية تعيد فرض الإغلاق نتيجة تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19

أبرز المواد

ولايات أمريكية تعيد فرض الإغلاق نتيجة تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19

ولايات أمريكية تعيد فرض الإغلاق نتيجة تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19
http://almnatiq.net/?p=922750
المناطق - واس

أعادت عدد من الولايات الأمريكية، فرض الإغلاق والتدابير الصارمة، بعد ازدياد عدد الإصابة بكوفيد-19 مؤخراً في مختلف أرجاء البلاد، مسجلةً أكثر من مليون إصابة جديدة في أقل من أسبوع.
وتحركت ولايات كاليفورنيا وميشيغان وأوريغون وواشنطن لفرض إغلاق جزئي، حيث أوقفت المطاعم تقديم خدماتها.
وفي شيكاغو، طلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم في محاولة للحد من انتشار الجائحة.
وأوصت بلدية شيكاغو، سكان المدينة البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة، بتجنب الخروج إلا للتنقلات الضرورية مثل المدارس والعمل، وعدم استضافة مدعوين وإلغاء الاحتفالات.
وفي نيويورك، أعلنت السلطات المحلية أنها ستفرض تدابير إضافية على المطاعم، على أن تبقي المدارس مفتوحة.
يشار إلى أن كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، قد حذّر من أن أوامر الإغلاق والحظر، قد تعود لاحتواء الارتفاع المتواصل في حالات الإصابة بالفيروس.

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