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المنتخب السعودي الأول يخسر مواجهة جامايكا في ختام أيام الفيفا

المنتخب السعودي الأول يخسر مواجهة جامايكا في ختام أيام الفيفا
http://almnatiq.net/?p=922753
المناطق - واس

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الجامايكي بنتيجة 2–1، في اللقاء الودي الدولي الثاني الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في ختام معسكره الإعدادي للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.
سجل هدف المنتخب السعودي اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 28.

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