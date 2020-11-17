العثيمين يؤكد استمرار حشد الدعم للأونروا لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار العمل والشراكة مع وكالة الأونروا من أجل حشد الدعم السياسي والمالي اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية في هذا الخصوص.

وأشاد معالي الأمين العام خلال الاتصال المرئي الذي أجراه مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا أمس، بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة الأونروا، مشيراً إلى جهود الأمانة العامة للمنظمة في حث الدول الأعضاء على تقديم المزيد من المساعدات المالية لوكالة الأونروا، والتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ووكالة الأونروا من أجل تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، بما يسهم في مساندة دور الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جانبه، أعرب لازاريني عن تقديره لجهود معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم الأونروا، مشيرا إلى حرص الوكالة على تعزيز الاتصالات والتعاون مع المنظمة، وأشاد بدعم دولها الأعضاء لأنشطتها في مختلف المجالات.

يذكر أن الوكالة تحظى باهتمام الدول الأعضاء، وأن المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية كانت قد أعلنت عن تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة للأونروا لعام 2019، فيما أكدت الوكالة أن السعودية أصبحت في 2018 ثالث أكبر المانحين بتبرع وصل إلى 160 مليون دولار.