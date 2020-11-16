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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى غداً حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر “للشحن”

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى غداً حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر “للشحن”

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الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى غداً حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر “للشحن”

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يرعى غداً حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر “للشحن”
http://almnatiq.net/?p=922764
المناطق - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غداً, حفل تشغيل منفذ جديدة عرعر “للشحن”، وذلك إثر الاتفاق على افتتاحه وفقاً لنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ودولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً، ويضم المشروع “منطقة لوجستية” ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، ونحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.

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