دوري أمم أوروبا: فرنسا تتغلب على السويد بأربعة أهداف

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تغلب المنتخب الفرنسي على نظيره السويدي بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب فرنسا في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة بالمستوى الأول بدوري المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.

وبذلك، ارتفع رصيد المنتخب الفرنسي متصدراً قائمة المجموعة الثالثة بـ 16نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب البرتغالي، يليهما منتخبي كورواتيا والسويد بثلاث نقاط لكلا الفريقين.