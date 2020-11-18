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حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة

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http://almnatiq.net/?p=922831
المناطق_ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى تكوناً للضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق  الرياض والقصيم والحدود الشمالية فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والمدينة المنورة والجوف في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق  جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية الى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج

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