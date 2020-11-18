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بورصة وول ستريت تصعد بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا

بورصة وول ستريت تصعد بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا

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بورصة وول ستريت تصعد بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا

بورصة وول ستريت تصعد بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=922835
المناطق_وكالات


أنهى المؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية جلسة التداول مرتفعا، مع مراهنة المستثمرين على قرب إعادة فتح كامل للاقتصاد في أعقاب بيانات إيجابية بشأن لقاح للوقاية من كورونا

وقفزت أسعار النفط معطية دفعة لأسهم شركات الطاقة بينما أقبل المستثمرون على بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا بعد أن قالت “فايزر” وشريكتها “بيونتك”، إن لقاحهما التجريبي أظهر فعالية بنسبة تزيد على 90 بالمئة في منع الإصابة بـ”كوفيد-19” وفقا لبيانات أولية من دراسة واسعة النطاق

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 834.57 نقطة، أو 2.95 بالمئة إلى 29157.97 نقطة، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 29933.83 نقطة

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 41.06 نقطة أو 1.17 بالمئة، ليغلق عند 3550.50 نقطة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا جديدا عند 3645.99 نقطة

لكن المؤشر ناسداك المجمع أغلق منخفضا 162.91 نقطة أو 1.37 بالمئة، إلى 11732.32 نقطة متأثرا بخسائر لشركات كبرى للتكنولوجيا مثل “أمازون” التي هبط سهمها خمسة في المئة

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