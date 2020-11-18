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تويتر تلحق بـ«سناب شات».. «التغريدات» تختفي بعد 24 ساعة

تويتر تلحق بـ«سناب شات».. «التغريدات» تختفي بعد 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=922838
المناطق_الرياض

على غرار خاصية قصص تطبيق سناب شات الشهير وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام، أعلنت شركة تويتر الثلاثاء، أنها ستطلق على مستوى العالم خاصية التغريدات التي تختفي بعد 24 ساعة.

وسبق أن أعلنت تويتر عن خطتها لهذه التغريدات العابرة واختبرت الخاصية في البرازيل وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية.

من جانبه، قال مدير التصميم جوشوا هاريس ومدير المنتج سام هافيسون في منشور بالمدونة «البعض منكم يقولون لنا إن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيا ودائما أبدا، كما أن هناك ضغطا كبيرا لحشد إعادة النشر والإعجاب».

وأضاف «لأن التغريدات تختفي بعد يوم واحد، ساعدت هذه التغريدات الناس على الشعور براحة أكبر في مشاركة الأفكار والآراء والمشاعر الشخصية العادية».

وستكون تغريدات اليوم الواحد، التي تتضمن النصوص والصور ومقاطع الفيديو، متاحة في الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية لكل مستخدم وكذلك في صفحته الشخصية.

وقالت الشركة إن تلك التغريدات ستتاح لجميع المستخدمين على نظامي التشغيل (آي.أو.إس) و(آندرويد) خلال الأيام المقبلة.

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