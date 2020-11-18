تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد.. وزارة الموارد البشرية تحدد الإجراءات المطلوبة

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بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط الاستفادة من خدمات بوابتها الإلكترونية لتحديث بيانات عامل وكذلك تعديل بيانات التعاقد للعامل.

وشرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، كذلك إجراءات وآلية الاستفادة من الخدمة بالخطوات.

تحديث بيانات عامل

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن خدمة تحديث بيانات عامل تتيح الاستعلام عن بيانات العامل مع العلم انه سيتم عرض رسالة توضيحية عند إجراء تحديث لبيانات العامل من الداخلية.

وأشارت الوزارة، في تعريف الخدمة، إلى أن هذه الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية، مضيفة إلى أن اجرائها يستوجب الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية واختيار منشأة.

وحددت الوزارة، الخطوات الأساسية اللازم القيام بها وإتباعها للاستفادة من الخدمة وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

– يقوم المستخدم باختيار خدمة استعراض/ تحديث بيانات عامل من قائمة خدمات العمالة.

– يقوم المستخدم بالاستعلام عن العامل عن طريق إدخال رقم (بطاقة الهوية / الإقامة / الحدود).

– يتم عرض / تحديث بيانات العامل.

تعديل بيانات تعاقد عامل

ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن هذه الخدمة توفر للمنشأة نقل بعض أو كل عمالتها المرتبطة بعقد حكومي معين إلى عقد حكومي أخر قائم.

وحددت الوزارة، الضوابط والشروط التي بتطلب الاستفادة من الخدمة توافرها وتتمثل في المتطلبات التالية:

– يجب أن يكون للمنشأة عقود سارية المفعول.

– يجب ألا يكون على المنشأة ملاحظات تمنعھا من استخدام خدمة نقل العمالة بين العقود.

– أن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية, بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي.

– وظائف العمالة المراد نقلھا يجب أن تتلاءم مع الوظائف المتاحة في العقد المراد النقل إليه.

وحددت الوزارة، الخطوات الأساسية اللازم القيام بها وإتباعها للاستفادة من الخدمة وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

– قم تسجيل الدخول عن طريق الموقع واختر المنشأة، ثم اختر خدمة: (الاستقدام للمنشآت والشركات(.

– قم بالضغط على رابط: «خدمة نقل العمالة بين العقود» سيتيح لك النظام عرض جميع العقود وتفاصيلها، قم باختيار العقد المراد نقل العمالة منه.

– اختر العقد المراد نقل العمالة اليه، سيتيح لك النظام خاصية البحث بالعمالة عن طريق رقم الاقامة او رقم الحدود.

– بعد اختيار العمال ونقلهم بين العقدين قم بالضغط على «إرسال» لاستكمال اجراءات الطلب.