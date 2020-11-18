احدث الأخبار

فايزر تستعد لإطلاق التطعيم ضد كورونا في ديسمبر
أبرز المواد
 المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع
منوعات
 كورونا في الهند: 38617 إصابة جديدة و474 وفاة خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد.. وزارة الموارد البشرية تحدد الإجراءات المطلوبة
أبرز المواد
 الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا منتصف ديسمبر المقبل
أبرز المواد
 حزب الله العراق.. خلايا ظل وتغلغل واستساخ للحرس الثوري
أبرز المواد
 عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية إرهابية.. «النيابة العامة»: 10 سنوات سجنًا
أبرز المواد
 تويتر تلحق بـ«سناب شات».. «التغريدات» تختفي بعد 24 ساعة
أبرز المواد
 بورصة وول ستريت تصعد بدعم من أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني والبنية التحتية
أبرز المواد
 إسرائيل تعلن قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري
أبرز المواد
فايزر تستعد لإطلاق التطعيم ضد كورونا في ديسمبر

فايزر تستعد لإطلاق التطعيم ضد كورونا في ديسمبر

أبرز المواد
المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

منوعات
كورونا في الهند: 38617 إصابة جديدة و474 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في الهند: 38617 إصابة جديدة و474 وفاة خلال 24 ساعة

أبرز المواد
تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد.. وزارة الموارد البشرية تحدد الإجراءات المطلوبة

تحديث بيانات العامل وتعديل التعاقد.. وزارة الموارد البشرية تحدد الإجراءات المطلوبة

أبرز المواد

المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع
http://almnatiq.net/?p=922841

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحليفه زعيم حرب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إلى شمال قبرص.

وقال كيلتشدار أوغلو، في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه مسا أمس الثلاثاء: “ذهبوا في نزهة إلى قبرص الشمالية، لم يزوروا قبور السياسيين الأتراك هنالك”

“يأكلون من بقايا الأسواق”

كما انتقد ذهاب أردوغان بستة طائرات الى قبرص في ظل الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدل البطالة في تركيا، قائلاً “ذهبوا بست طائرات، طائرة لأردوغان، وطائرة لبهتشلي، وطائرة للهيئات، وطائرة لوزير الخارجية، وطائرتين للمرافقة، بينما تمارسون كل هذا الاسراف، ألم يخطر ببالكم الملايين من شعبنا الذين يأكلون من بقايا الأسواق؟”.

إلى ذلك، انتقد فتح تحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو بسبب معارضته لمشروع قناة إسطنبول، قائلاً “يوجهون بعدم التكلم في هذه المسألة، رؤساء البلديات يجب أن يتكلموا بما يخص مصالح المدن والشعب، ان كانوا سيعيدون هيكلة القضاء كما يدعون، فعليهم أن يبدأوا من هذه الأمور”.

ولطالما وجهت المعارضة في تركيا لا سيما حزب الشعب انتقادات لإدارة أردوغان للبلاد، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وصون الحريات، والسيطرة على القضاء.

وقبل أيام وجه زعيم الشعب الجمهوري سهام نقده إلى الرئيس التركي متهماً إياه بإدارة الدولة وكأنها شركة خاصة.

روابط ذات صلة

وفاة “الرجل الطائر” خلال طلعة تدريبية

وفاة “الرجل الطائر” خلال طلعة تدريبية
مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل

مجلس الشورى يطالب وزارة البيئة بـ «3 ضمانات» حول زراعة النخيل
إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*