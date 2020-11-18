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الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا منتصف ديسمبر المقبل

الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا منتصف ديسمبر المقبل
http://almnatiq.net/?p=922852
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا منتصف الشهر المقبل بعد توقفها بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان صحفي، إن “الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها كمرحلة أولى، تشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية إلى كل من برلين، ودوسلدورف، وفرانكفورت، ولندن، وكوبنهاغن”

وأضاف: “تم الإيعاز إلى جميع مكاتب حجز وإصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق باستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات”

وأشار حسن إلى “تفعيل طريقة الحجز المسبق أيضا لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى”

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