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كورونا في الهند: 38617 إصابة جديدة و474 وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في الهند: 38617 إصابة جديدة و474 وفاة خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=922859
المناطق_وكالات

سجلت الهند 38 ألفا و617 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و912 ألفا و 908 أشخاص

وذكرت وزارة الصحة وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 474 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 130 ألفا و993 وفاة

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 446 ألفا و805 حالات بانخفاض قدره 6596 شخصا عن اليوم السابق

وارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و290 ألفا و371 شخصا بزيادة قدرها 40 ألفا و791 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

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