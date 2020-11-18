إدارة التدريب المهني والتقني بتبوك تعلن عن فتاح باب القبول في برامج الدبلوم

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية من الـ 7 وحتى الـ 16 من شهر ربيع الثاني وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد “قبولي”.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري بأنه ينبغي على الراغبين بالتسجيل زيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن طريق بوابة قبولي وتحري الدقة أثناء تعبئة البيانات و لمعرفة المزيد من المعلومات والشروط والمزايا الدخول على الرابط https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .