«السعودية للكهرباء» في المرتبة الـ8 بين أكبر شركات دول الـG20

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كشف رصد حديث حصول الشركة السعودية للكهرباء على المرتبة الثامنة بين أكبر شركات الكهرباء في دول مجموعة العشرين، بـ128 مليار دولار من حيث إجمالي قيمة الأصول، فيما أعلنت وزارة الطاقة إطلاق إصلاحات شاملة لقطاع الكهرباء تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز الفاعلية للقطاع على المدى الطويل.

وتُشكّل الإصلاحات التي أعلنها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات وزارة الطاقة من القطاع، المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تشمل جوانب منها الانتقال نحو المزيج الأمثل للطاقة المستخدم لإنتاج الكهرباء في المملكة، مع التحول إلى الطاقة المتجددة ومصادر الغاز عالي الكفاءة، والتقليل من الاعتماد على الوقود السائل لتوليد الكهرباء.