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السعودية مراقب.. انطلاق مناورات «سيف العرب» العسكرية المشتركة
http://almnatiq.net/?p=922882
المناطق_الرياض

شاركت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن، في فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بجمهورية مصر العربية، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري، فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة من كل من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية. وتعد مناورات «سيف العرب» من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي، وتعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية؛ وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية، وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة في التدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة.

ويأتي ذلك التدريب استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين الدول العربية.

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