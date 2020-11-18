أسعار الذهب في السعودية تُواصِل التراجع خلال «تعاملات الأربعاء»

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، متأثرةً بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًّا؛ إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الأربعاء، إلى نحو 226.78 ريال (60.48 دولار)، مقابل نحو 227.75 ريال (60.73 دولار)، الثلاثاء.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في المملكة إلى نحو 198.44ريال (52.92 دولار)، مقابل نحو 199.28 ريال (53.14 دولار)، الثلاثاء.

ولحق سعر جرام الذهب عيار 18 بموجة التراجع في الأسعار ليسجل نحو 170.09 ريال (45.36 دولار)، مقابل نحو 170.81 ريال (45.55 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، صباح الأربعاء، إلى نحو 132.29 ريال (35.28 دولار) مقابل نحو 132.85ريال (35.43 دولار)، الثلاثاء.

وتراجع سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى نحو 7053.75 ريال (1881 دولار)، مقابل نحو 7083.75 ريال (1889 دولار)، أمس، بينما هبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1587.49 ريال (423.33 دولار)، مقابل نحو 1594.24 ريال (425.13 دولار)، الثلاثاء.