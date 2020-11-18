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المنتخب الألماني يحقق أسوأ هزيمة منذ نحو تسعة عقود

المنتخب الألماني يحقق أسوأ هزيمة منذ نحو تسعة عقود
http://almnatiq.net/?p=922902
المناطق_الرياض

أكد المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، أن الهزيمة الثقيلة 0-6 التي مني بها فريقه أمام إسبانيا صعبة للدرجة التي يصعب تفسيرها.

ومني المنتخب الألماني “مانشافت” بهزيمة ثقيلة 0-6 أمام مضيفه الإسباني أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول في بطولة دوري أمم أوروبا ليتأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات البطولة التي تقام في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وهذه هي أسوأ هزيمة للمنتخب الألماني منذ نحو تسعة عقود وبالتحديد منذ 1931.

وقال لوف إن الهزيمة كانت “صعبة ويصعب تفسيرها، كل شيء سار بشكل خاطئ” في إشارة إلى أن المنتخب الألماني لم يسدد سوى كرتين فقط على المرمى الإسباني مقارنة بـ23 تسديدة من المنتخب الإسباني على المرمى الألماني.
وكانت أول تسديدة ألمانية على المرمى الإسباني خلال المباراة في الدقيقة 77.
وأوضح لوف: “في الشوط الثاني، لعبنا برقابة لصيقة ونظام رجل لرجل من أجل الضغط عليهم وهز الشباك والعودة في المباراة، ولكن المنتخب الإسباني كان يلعب بشكل أفضل وكان لاعبوه أسرع وأكثر دقة، لم تكن لدينا فرصة في هذه المباراة”.

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