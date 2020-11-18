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تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل
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واصلت البرازيل بدايتها الكاملة محققة فوزها الرابع على حساب مضيفتها الأوروغواي بهدفين نظيفين، وأبقت الأرجنتين وصيفتها على فارق النقطتين معها بعودتها فائزة من أرض البيرو 0-2 في الجولة الرابعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.
ورفعت البرازيل التي غاب عنها نجمها نيمار للمباراة الثانية توالياً بسبب الاصابة، رصيدها إلى 12 نقطة كاملة في المجموعة الموحدة التي يتأهل عنها أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات المونديال فيما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب أوقياني، مقابل 10 للأرجنتين في المركز الثاني.

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