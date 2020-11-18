احدث الأخبار

مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية
أبرز المواد
 تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل
أبرز المواد
 أرامكو تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز
أبرز المواد
 السعودية تستثمر 131.2 مليار دولار في السندات الأمريكية
أبرز المواد
 المنتخب الألماني يحقق أسوأ هزيمة منذ نحو تسعة عقود
أبرز المواد
 «أرامكو» تتلقى طلبات بـ20 مليارا لطرح سندات دولارية
أبرز المواد
 الرياضة في عهد الملك سلمان.. منجزات تاريخية وجـود سعودي عالمي على مختلف الصـعد
أبرز المواد
 أميرًا وملكًا..حرص الملك سلمان على تذكير الجميع بأهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب
أبرز المواد
 أسعار النفط في «تعاملات الأربعاء».. برميل «برنت» بـ43.78 دولار
أبرز المواد
 أسعار الذهب في السعودية تُواصِل التراجع خلال «تعاملات الأربعاء»
أبرز المواد
 قطر تتحايل على حقوق العمال.. ومنظمة العفو الدولية: «سلوك مَعيب»
أبرز المواد
 السعودية مراقب.. انطلاق مناورات «سيف العرب» العسكرية المشتركة
أبرز المواد
مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية

مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية

أبرز المواد
تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل

تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل

أبرز المواد
أرامكو تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز

أرامكو تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز

أبرز المواد
السعودية تستثمر 131.2 مليار دولار في السندات الأمريكية

السعودية تستثمر 131.2 مليار دولار في السندات الأمريكية

أبرز المواد

مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية

مؤتمر الصحة الرقمية الدولي HIMSS يناقش التحديات والرؤى المستقبلية
http://almnatiq.net/?p=922917
المناطق - الرياض

يفتتح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي2020 (HIMSS) الذي تنظمه وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار ” تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع “.
ويناقش المؤتمر الذي ينعقد عبر الاتصال المرئي ، التحديات الراهنة والرؤى والأفكار المتعلقة بالخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب استعراض أحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة وسبل الاستفادة منها، وإبراز الدور الحيوي لخدمة الصحة الإلكترونية وإسهامها في توفير أعلى جودة ممكنة في تقديم الرعاية الصحية لجميع المستفيدين.
ويصاحب المؤتمر ورش عمل وبإمكان المسجلين الحصول على عضوية مجانية لدى جمعية(HIMSS) لمدة عام كامل ،فيما سيعتمد للمشاركين (16) ساعة تعليمية.
يذكر أن التسجيل في المؤتمر متاح عبر الرابط https://bit.ly/3koZwAx .

روابط ذات صلة

تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل

تصفيات مونديال 2022.. فوز رابع للبرازيل
أرامكو تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز

أرامكو تمنح اتفاقيات لمشاريع قائمة في قطاعي النفط والغاز
السعودية تستثمر 131.2 مليار دولار في السندات الأمريكية

السعودية تستثمر 131.2 مليار دولار في السندات الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*