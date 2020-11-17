فعاليات توعوية عن استخدام المضادات الحيوية بالتجمع الصحي الأول

المناطق - الرياض

نظمت الادارة التنفيذية لشؤون الدواء في التجمع الصحي الاول بالمنطقة الوسطى فعاليات توعوية بمناسبة الاسبوع العالمي للتوعية بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية تحت شعار ( تعامل مع المضادات الحيوية بحرص ) .

حيث اشتملت الفعاليات على عدة محاضرات افتراضيةبالتعاون مع عدة اقسام من ضمنها الصيدليات تتحدث عن كيفية اكتساب الميكروبات للمقاومة وطرق انتشارها وكيفية التقليل من اثارها بالإضافة مجموعة اركان توعوية فـي المنشآت التابعة للتجمع إضافة الى الرسائل التوعويه عبر شاشات العرض في المنشآت .

وتهدف الفعاليات الى توجيه رسائل إلى المجتمع متضمنة أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية، والحرص على استخدام المضاد الحيوي حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين .زيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات، وفهمها بشكل أفضل، من خلال الاتصال، والتعليم، والتدريب بفاعلية.