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الشايع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين

الشايع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=922926
المناطق - الجوف

بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة؛ رفع رئيس جامعة الجوف أ.د. محمد بن عبد الله الشايع باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة ومنسوباتها، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أيدهم الله.

وقال في تصريح بهذه المناسبة الغالية:” تحل علينا الذكرى السادسة لبيعة الملك سلمان بن عبد العزيز وبلادنا في تقدم وتنمية شاملة، وهاهي تترأس قمة العشرين ممارسةً دورها الريادي على مستوى العالم، ويُنظر إليها رمزاً للسلام والإنسانية والاستقرار.. “.

وأضاف د.الشايع أن كل سعودي يفخر بما تقدمه المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف الظروف والتحديات من دروس تعبر عن كونها دولة عصرية تتعامل مع المستجدات وتديرها باقتدار وكفاءة، ” وقد تعاملت مع جائحة كورونا بدرجة عالية من الحكمة والقوة، فصمدت اقتصادياً وجعلت الإنسان مواطناً ومقيماً في مقدمة أولوياتها، واستثمرت اقتصادها القوي وبنيتها التحتية وتكيفت مع الجائحة إدارياً وتعليمياً بشكل أذهل العالم بأسره..”.

واختتم رئيس جامعة الجوف تصريحه سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين قائداً لشعبه ووطنه وأمته، وسائراً بالمملكة العربية السعودية إلى أعلى مراتب الرفعة والسيادة، وأن تحقق القيادة رؤيتها الطموحة وتطلعاتها العالية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهم الله

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