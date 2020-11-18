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“منشآت” تحفز المواهب الوطنية بإطلاق تحدي الذكاء في قطاع التجزئة

“منشآت” تحفز المواهب الوطنية بإطلاق تحدي الذكاء في قطاع التجزئة
http://almnatiq.net/?p=922928
المناطق - الرياض

أطلق مركز ذكاء في محافظة الخبر والتابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع وزارة التجارة، تحدي الذكاء لقطاع التجزئة من خلال ثلاثة مسارات : تحسين تجربة العميل لإيجاد حلول ذكية في دراسة سلوك العملاء من مختلف الفئات وتحسين تجربتهم عن طريق أتمتة العمليات، ورفع الكفاءة التشغيلية لتصميم طرق ذكية لمساعدة المنشآت في كشف المخالفات وتقليل الهدر وزيادة الإنتاج، وتطوير الخدمات المساعدة لابتكار طرق حديثة للتطوير في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
ويهدف ” تحدي ذكاء ” لتحفيز المواهب الوطنية للابتكار وإيجاد حلول لتحسين القطاع باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومساعدة رواد الأعمال في تصميم الحلول وتقديم المنتجات .
وينتهي موعد تقديم الحلول في 21 نوفمبر الحالي، والإعلان عن الفرق المرشحة في 24 نوفمبر ،والإعلان عن الفائزين بتاريخ 9 ديسمبر 2020م.

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