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شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

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شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
http://almnatiq.net/?p=922953

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس )، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها ، حيث قُدرت قيمة المسروقات بحوالي (221,000) ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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