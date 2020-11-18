احدث الأخبار

السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية
منوعات
 وزير التعليم : رئاسة المملكة للدورة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين صفحة مضيئة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
أبرز المواد
 الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة الحدود الشمالية: احتفالنا بيوم بيعة خادم الحرمين احتفال بيوم من أيام الوطن الغالي
منطقة الحدود الشمالية
 “منشآت” تحفز المواهب الوطنية بإطلاق تحدي الذكاء في قطاع التجزئة
أبرز المواد
 200 مستفيد من مركز اضطرابات النمو في الجوف
منطقة الجوف
 الشايع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين
منطقة الجوف
 فعاليات توعوية عن استخدام المضادات الحيوية بالتجمع الصحي الأول
منطقة الرياض
 خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس
أبرز المواد
 سعر برميل نفط القياس العالمي يرتفع 1.05 %
أبرز المواد
 روسيا تسجل 20985 إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية

السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية

منوعات
وزير التعليم : رئاسة المملكة للدورة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين صفحة مضيئة

وزير التعليم : رئاسة المملكة للدورة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين صفحة مضيئة

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة

أبرز المواد
الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة

الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة

منطقة مكة المكرمة

السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية

السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية
http://almnatiq.net/?p=922957
المناطق - الرياض

تسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي من معالي وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني مجموعة من النقود الأثرية السعودية التي تم ضبطها في مصر، وذلك خلال الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بمناسبة مرور ١١٨ عامًا على تأسيس متحف التحرير المصري.
وأكد السفير نقلي في كلمة بالمناسبة التي نظمها المتحف المصري، أن هذه الخطوة تدل على تقدير مصر للقيمة الأثرية للمقتنيات وحرصها على إعادتها لأوطانها حفاظًا على الموروث التاريخي.
ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون المثمر في جميع المجالات بما فيها مجال الآثار، مشيرًا إلى أن إحدى ثمار هذا التعاون هو عرض مجموعة من المقتنيات الأثرية المصرية في معرض تاريخي في المملكة سيقام في الفترة المقبلة.

روابط ذات صلة

الشايع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين

الشايع يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين
المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع

المعارضة لأردوغان: تذهب بـ6 طائرات لقبرص وشعبنا جائع
وفاة “الرجل الطائر” خلال طلعة تدريبية

وفاة “الرجل الطائر” خلال طلعة تدريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*