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معالي رئيس جامعة الباحة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لبيعته

معالي رئيس جامعة الباحة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لبيعته
http://almnatiq.net/?p=922962
المناطق - الباحة

رفع معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى السادسة لبيعته -أيده الله – وتوليه مقاليد الحكم.
وعدّ معاليه الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله-، يوم نستذكر فيه إنجازات الوطن في مختلف الاتجاهات والجوانب السياسة والاقتصادية والأمنية والتنموية وعلى جميع المستويات والأصعدة المحلية والدولية.
وأوضح معالي رئيس جامعة الباحة  أن ذكرى البيعة السادسة تأتي وبلادنا الغالية تنعم بالأمن والأمان وتسجل اسمها بكل فخر في صفحات التطور والتقدم والمنجزات في ظل ظروف استثنائية ومتغيرات مفاجئة يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 ) .
وأكد معاليه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تواصل المضي قدماً في تنفيذ خططها التي تضمنتها رؤية 2030 بثبات واتزان في شتى المجالات، وحققت نجاحات محلية ودولية واقتصادية بدعم ومتابعة وحسن تخطيط شامل ودقيق من الحكومة الرشيدة -أعزها الله- في خطوات جبارة ومتسارعة لتكون نموذجًا رائدًا في العالم على كافة الأصعدة.
وقال معالي الأستاذ الدكتور الحسين ؛ ” إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز استطاع بشخصيته الحازمة وبسياسته الحصيفة أن يواصل مشوار الملك المؤسس، ويقتفي خطواته في تدعيم مبادئ التسامح والإنسانية والاعتدال الذي اتخذه ديدناً ومبدأ في العلاقات مع الآخرين، وفي المقابل عدم السماح لأي تدخل في أمور بلادنا”.
وبين معاليه أن  التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- شهد تغيراً نوعياً في هيكلة مؤسساته التعليمية وقد بدأت في ضوء ذلك، ملامح التغير التي تواكبت مع رؤية المملكة 2030 وتماشت مع معطياتها لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية والإدارية والفنية.
وأشار معاليه إلى الدعم السخي لقطاع التعليم الذي  يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء وبنات الوطن وثقتهم بهم، من منطلق أن المواطن هو أساس التنمية وثروته الحقيقية.
وأكد معالى رئيس الجامعة أن نجاح التعلم عن بعد أحد ثمار ذلك الدعم ونتاجاً طبيعياً وحصاداً مباركاً لوجود إستراتيجيات واضحة للتحول الرقمي الذي أسهم في ارتفاع مستوى الخدمات الرقمية في جميع القطاعات الحكومية عموماً والتعليم على وجه الخصوص.
وسأل معالي رئيس جامعة الباحة في ختام كلمته، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم عليهما الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

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