احدث الأخبار

افتتاح “جديدة عرعر” التاريخي بعد 30 عام من اغلاقه
أبرز المواد
 وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط
أبرز المواد
 تخريج 76 ضابطا وطبيب بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران
أبرز المواد
 “نيوم” تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف
أبرز المواد
 رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأملج يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين
منطقة تبوك
 مدير الشؤون الصحية بتبوك : الذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين تفاءل بمستقبل مشرق بقيادة حكيمة
منطقة تبوك
 معالي رئيس جامعة الباحة يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لبيعته
منطقة الباحة
 المهندس الفضلي يستعرض جهود مجموعة العشرين في مجال البيئة والمياه والزراعة
أبرز المواد
 السفير نقلي يتسلم مجموعة من النقود الأثرية السعودية
منوعات
 وزير التعليم : رئاسة المملكة للدورة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين صفحة مضيئة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة
أبرز المواد
 الفيصل يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة
منطقة مكة المكرمة
افتتاح “جديدة عرعر” التاريخي بعد 30 عام من اغلاقه

افتتاح “جديدة عرعر” التاريخي بعد 30 عام من اغلاقه

أبرز المواد
وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط

وزير الطاقة: استطعنا تحقيق الاستقرار لسوق النفط

أبرز المواد
تخريج 76 ضابطا وطبيب بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

تخريج 76 ضابطا وطبيب بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

أبرز المواد
“نيوم” تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

“نيوم” تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

أبرز المواد

رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأملج يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين

رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأملج يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=922969
تبوك- فايز السميري

أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج أن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً حيث استطاع  أيده الله برؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة وبعد نظرة وسلامة نهجه أن يقود المملكة بخطى ثابتة كما تبعث هذه الذكرى في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن و الولاء لقائد مسيرتنا.
من جهته عبر رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني عن سعادته بالذكرى السادسة  لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومشاعر الفرح والفخر تختلط في هذه الذكرى الغالية والتى يتجدد معها الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا والشواهد والانجازات والمشاريع تتوالى حتى توجت برؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تشكل نواةً ومرتكزاً للوصول بالوطن إلى مصاف دول العالم المتقدم .وقال في هذه الذكرى الفرح يحل بالأفئدة والبشر يسكن الوجوه والدعوات الصادقة تنطلق من الألسن بأن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين ويعزه ويعينه ويرعاه ويطيل عمره وأن يديم على هذه البلاد أمنها عاشت السعودية ملكاً وحكومة وشعباً وزادت رفعة وشموخاً  مشيراً إلى ما يتمتع به رعاه الله من حكمة وحنكة وعطف وكرم وقوة وشجاعة .
وختتم ” الجهني ” حديثه نجدد البيعة والولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ادام الله الامن والأمان على بلادنا .

روابط ذات صلة

“نيوم” تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

“نيوم” تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف
مدير الشؤون الصحية بتبوك : الذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين تفاءل بمستقبل مشرق بقيادة حكيمة

مدير الشؤون الصحية بتبوك : الذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين تفاءل بمستقبل مشرق بقيادة حكيمة
إدارة التدريب المهني والتقني بتبوك تعلن عن فتاح باب القبول في برامج الدبلوم

إدارة التدريب المهني والتقني بتبوك تعلن عن فتاح باب القبول في برامج الدبلوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*