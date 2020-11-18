رئيس وأعضاء المجلس البلدي بأملج يعبرون عن فخرهم واعتزازهم بالذكرى السادسة لخادم الحرمين الشريفين

تبوك- فايز السميري

أكد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج أن الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً حيث استطاع أيده الله برؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة وبعد نظرة وسلامة نهجه أن يقود المملكة بخطى ثابتة كما تبعث هذه الذكرى في نفوسنا الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن و الولاء لقائد مسيرتنا.

من جهته عبر رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني عن سعادته بالذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومشاعر الفرح والفخر تختلط في هذه الذكرى الغالية والتى يتجدد معها الولاء والبيعة لقائد مسيرتنا والشواهد والانجازات والمشاريع تتوالى حتى توجت برؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تشكل نواةً ومرتكزاً للوصول بالوطن إلى مصاف دول العالم المتقدم .وقال في هذه الذكرى الفرح يحل بالأفئدة والبشر يسكن الوجوه والدعوات الصادقة تنطلق من الألسن بأن يوفق الله خادم الحرمين الشريفين ويعزه ويعينه ويرعاه ويطيل عمره وأن يديم على هذه البلاد أمنها عاشت السعودية ملكاً وحكومة وشعباً وزادت رفعة وشموخاً مشيراً إلى ما يتمتع به رعاه الله من حكمة وحنكة وعطف وكرم وقوة وشجاعة .

وختتم ” الجهني ” حديثه نجدد البيعة والولاء لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين ادام الله الامن والأمان على بلادنا .