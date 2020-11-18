تخريج 76 ضابطا وطبيب بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران

المناطق - الدمام

رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج الكلية لـ”76″ ضابطا وطبيب بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري أن هذا التخريج يأتي بما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة و كافة مرافقها من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة حفظها الله والتي تأتي من ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير وزارة الدفاع والخدمة الصحية المقدمة لدعم مسيرة العلم و البناء ومشاركة أبناء هذا البلد المعطاء إنجازاتهم ليكونوا نواة لبناء الوطن .

وأضاف د. العامري تفخر الكلية منذوا إنشائها من ربع قرن بتخريجها العديد من الدفعات من المتخصصين مدينيين وعسكريين ونحن اليوم نحتفي بتخريج الكلية لـ”76 ” ضابط طبيب ينضمون بزملائهم في الخدمات الطبية ، واستطرد بان هذا يعد جزاء من دور الكلية في رفع مستوى الجاهزيه ورفع مستوى التأهيل عسكريا وطبيا .

وبين د. العامري بان القطاع الصحي بالمملكة خلال الفترة الماضية اثبت قدرته على الرياده في التعامل مع الأزمات في اكبر الكوارث الصحية التي شهدها العالم جائحة كرونا وثبت حجم العمل والتنسيق بين جميع القطاعات الصحية ومن ضمنها الخدمات الطبية وأثبتت قدرات الممارس الصحي السعودي وكذلك الزملاء من الوافدين المتعاقدين مع الجهات الصحية من التخفيف من أثر الجائحة على صحة الإنسان ، وأثبتت مملكتنا الغالية منذوا ناشئتها كانت ومازالت ترعى الانسان في كل جوانبها الاجتماعية والصحية.

حيث بداء الحفل بالقران الكريم ثم كلمة عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني جاء فيها لاشك أن ما تعيشه المملكة العربية السعودية في هذا العهد الميمون من نهضة استثنائية شاملة لبناء الإنسان السعودي والاستثمار في قدراته وإمكاناته التي تواكب ما يزخر به وطننا الغالي من طاقات بشرية موهوبة ومبدعة في شتى المجالات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية بالإضافة للمكانة المميزة التي تتبؤ بها المملكة بين دول العالم. وما تملكه من موارد طبيعية وبشرية متطورة وموقع جغرافي مميز، وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي، ومكانة رفيعة جعلت العالم ينظر إليها بكل التقدير والاحترام، وكل هذه المعطيات سوف تسهم بشكل مؤثر وسريع في تحقيق وإنجاح أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف د. الزهراني واجهت المملكة وباء كورونا، باحترافية عالية، وتعاملت مع الأزمة التي تطوف العالم بواقعية، فقد كان هم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء وكذلك الحفاظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين من هذا الوباء.

وقد سخرت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، جميع الإمكانات لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وبدعم من الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة قام منسوبي الكلية بواجبهم من خلال؛ تطوعهم ضمن طواقم التجمع الصحي للسيطرة على فيروس كورونا (COVID-19))

واكد د. الزهراني بان حصيلةَ هذه الجهود تتوج اليوم بتخريج الكلية لـ(76 / ستة وسبعون) ضابطاً طبيب جميعهم منضمّين في برامج الزمالات الطبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية

فقد حرصت الكلية على تأهيل خريجيها عسكرياً وعلمياً، ليلتحقوا بزملائهم في مختلف القطاعات العسكرية خدمةً لدينهم ووطنهم الغالي.

والقاء الطالب الطبيب حميد بن محمد الذيابي كلمة الخريجين جاء فيها شكرا لكل معلمٍ فيهِ لم يكلّ، ولكل مدربٍ لم يملّ، شكرًا لهم ما بذلوه وما غرسوه على وجهٍ أخص وشكراً لهذا الصرح كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية ولكل منسوبيها وقادة دوراتها وكوادرها على وجهٍ أعمّ ،ولا نتعدى بالشكر من كانوا بعد الله سبب كل النجاحات بدعمهم ودعائهم، شكرا لكل أبٍ وأمٍ وأخٍ وصديقٍ ومحب، فقد صبروا صبرنا وأكثر، وضحوا من أجلنا وأكثر، وفرحوا لفرحنا وأكثر، شكرا لهم فبالله ثم بهم ومعهم لا ننطفئ ولا ننكفئ

واضاف أيها الزملاء أحلَّكُم محلا رفيعًا، صعبًا منيعًا، باذخًا شامخًا، وأنبتكم منبِتًا طابت أرومتُه، وعزّت مكانته، وثبت أصلُه، وبسَق فرعُه، في أكرمِ معدن، وأطيبِ موطن، وطنٌ سنصطف بعد قليل لنقسم على حمايته وخدمته في شتى الجوائحِ والمنائح ، ونتشرف أن نرفع رايته في كل الميادين تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

بعد ذلك اداء الخريجين أداء القسم ومن ثم إعلان النتائج وتسليم الشهادات من لدن راعي الحفل ، وقدم مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري درع تذكاري لراعي الحفل بهذه المناسبة .