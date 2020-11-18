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في خروج واضح من الاتفاق النووي

إيران تبدأ في ضخ غاز اليورانيوم داخل أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز

إيران تبدأ في ضخ غاز اليورانيوم داخل أجهزة طرد مركزي جديدة في نطنز
http://almnatiq.net/?p=922983
المناطق - الرياض

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز “آي آر-2إم” تم تركيبها في منشأة نطنز.
وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية والذي ينص على أن بإمكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز “آي آر-1إم” وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.
وقالت الوكالة في التقرير الموجه للدول الأعضاء والمؤرخ الثلاثاء “تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز”.

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