أمير تبوك يرفع التهنئة بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين

تبوك- علي العميري

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة اليوم بقاعة اجتماعات المجلس بالامارة الجلسة الإفتتاحية للدورة الرابعة لمجلس المنطقة للعام المالي 1441/1442هـ .وفي بداية الجلسة رفع سمو أمير المنطقة باسم المجلس وباسم أهالي المنطقة أسمى معالي الوفاء واصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين اطال الله بعمره ومتعه بالصحة والعافية

كما نوه المجلس بالمضامين السامية التي جاءت في الخطاب السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى. كما نوه المجلس بما جاء في حديث صاحب السمو الملكي ولي العهد والذي اتسم بالوضوح والشمولية والتاكيد على نبذ التطرف ومكافحة الفساد. واهمية مشاركة المراه في عملية البناء والتنمية في بلادنا .كما اشار المجلس الى المكانة الرفيعة للمملكة حيث اصبحت تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين ٢٠٢٠

بعد ذلك ناقش المجلس سير العمل في المشاريع القائمة بالمنطقة، حيث اطلع على تقرير مفصل عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها وحالتها ونسب الإنجاز فيها، وأكد سموه على مديري الإدارات الحكومية بمتابعة تنفيذ المشاريع وسرعة إنجازها بالوقت المحدد.

واطلع المجلس على سير انطلاق فعالية “القافلة الزراعية الإرشادية” التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بمشاركة 40 جهة حكومية وأهلية ، حيث تأتي لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الإتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة.

كما اطلع المجلس على خطة المشاريع الثقافية والتعليمية والرياضية (تبوك الوعد) التي قدمتها اللجنة الثقافية التعليمية الرياضية بالمجلس والتي تمثّل حزمًا من المشاريع المستدامة التي تتوافق مع مستقبل المنطقة الواعد لتحقيق رؤية 2030 بما يتناسب مع طبيعة المجتمع وجغرافية المنطقة ضمن إطار يحدّد أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة وإمكاناتها لخدمة المجتمع المحلي بالمنطقة.



وفي نهاية الجلسة تدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووجّه حيالها التوجيه المناسب.