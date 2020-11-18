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سفارة المملكة في الفلبين:البحث مازال جاري عن المواطن “الشريف”

سفارة المملكة في الفلبين:البحث مازال جاري عن المواطن “الشريف”
http://almnatiq.net/?p=922994
المناطق - الرياض

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الفلبين، اليوم، بياناً جديداً حول قضية اختفاء المواطن عبدالله خالد العياشي الشريف، الذي فُقِد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني جنوب الفلبين، موضحة أنها بذلت ولا تزال تبذل كل الجهود الممكنة لحل هذه القضية، بموجب توجيهات القيادة التي تنصّ على رعاية شؤون المواطنين وضمان سلامتهم، وذلك بمتابعة من وزير الخارجية وسفير المملكة لدى الفلبين.

وقالت السفارة: وصل وفد أمني سعودي عالي المستوى إلى جمهورية الفلبين، بناءً على توجيهات خادم الحرمين، للتنسيق مع الجهات الفلبينية المختصة لمعرفة الإجراءات والتحقيقات الجارية حول القضية.

وأضافت أنها تواصل التنسيق المستمر مع الجهات الفلبينية المختصة بمتابعة من مكتب رئاسة الجمهورية، فيما يواصل مسؤولو السفارة عقد اللقاءات مع كل الجهات المعنية لحثها على تكثيف البحث والتحقيقات اللازمة بدءاً من مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ووزير الدفاع، وعدد من الجهات الأخرى.

وأشارت السفارة إلى أنها على تواصل مستمر مع عائلة المواطن “عبدالله”، وتطلعها على أي مستجدات بهذا الخصوص.

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