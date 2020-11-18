الحصيني : حالتان ممطرتان ..والتوقعات بعد صلاة الاستسقاء أفضل

المناطق - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من غرب الباحة وعسير وجازان، اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار متفاوتة، في حين تنشط رياح متوسطة على المنطقة الشرقية، وبين جدة ورابغ، وشرق المرتفعات وعلى منطقة الحدود الشمالية.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، إن هناك بشرى متوقعة في الأسبوع المقبل، بأن تشمل الأمطار الرياض، متوقعاً وجود حالتين جويتين ممطرتين، وستبدأ الحالة الأولى في نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن الحالة الثانية ستكون في الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه بعد أداء صلاة الاستسقاء يوم غد (الخميس) تكون التوقعات أفضل.