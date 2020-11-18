المسعودي يرعى احتفال تعليم جدة بالذكرى السادسة للبيعة

رعى المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الحفل الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بجدة صباح اليوم “الأربعاء” بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وتوليه مقاليد الحكم ، بحضور القيادات التعليمية وعدد من المشرفين وقادة المدارس وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة. وأكد المسعودي في كلمته خلال الحفل أن الاحتفاء بالذكرى السادسة للبيعة يأتي في وقت تشهد فيه المملكة إنجازات داخلية رغم كل التحديات ومنها تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق إنجازات دولية تحمل الثقة والثقل والمكانة العالمية للمملكة وأبرزها رئاسة واستضافة المملكة لقمة العشرين .وأشار مدير تعليم جدة بأن التعليم في المملكة شهد ويشهد دعماً غير مسبوق في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأكبر دليل هو استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا كما يتجلى ذلك في تصدر التعليم لجدول أعمال قمة العشرين التي ستقود دفتها المملكة ضاربة بذلك نموذجا متفردا على مستوى العالم في استمرار العملية التعليمية لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة .وفي ختام كلمته جدد مدير عام تعليم جدة البيعة والولاء باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جدة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، داعياً العلي القدير أن يحفظهما ذخرا وفخرا للوطن وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورفعتها .بعد ذلك توالت فقرات الحفل والتي تضمنت عرضا مرئيا عن المنجزات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في مختلف المجالات وفقرة اللوحة الفنية التي تزينت بصورة خادم الحرمين الشريفين وتم رسمها بواسطة مادة اللامع من قبل المعلم سامي الجفري بالإضافة لعرض مرئي نقل خلاله منسوبي وطلاب تعليم جدة مشاعرهم تجاه خادم الحرمين وتجديد للبيعة والولاء له حفظه الله.وفي ختام الحفل أدى الحضور العرضة السعودية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.وفي ذات السياق ، احتفت إدارة الأقسام النسائية بتعليم جدة بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية وجمع من القيادات التعليمية ، وذلك بمسرح مبنى السبعين .تخلل الحفل العديد من الفقرات الوطنية وعروضاً مرئية عن منجزات المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.