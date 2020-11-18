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المختبر المتنقل التابع لوزارة البيئة يقدم خدماته لمزارعي منطقة تبوك إلكترونيًا

المختبر المتنقل التابع لوزارة البيئة يقدم خدماته لمزارعي منطقة تبوك إلكترونيًا

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المختبر المتنقل التابع لوزارة البيئة يقدم خدماته لمزارعي منطقة تبوك إلكترونيًا

المختبر المتنقل التابع لوزارة البيئة يقدم خدماته لمزارعي منطقة تبوك إلكترونيًا
http://almnatiq.net/?p=923006
تبوك- علي العميري

يواصل المختبر المتنقل التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، المقامة حالياً بمنطقة تبوك استقبال عينات التربة الزراعية ومياه الري من ملاك المزارع وذلك ضمن سعي الوزارة لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج، المحاصيل الزراعية، وتقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، وتعديل ممارساتهم نحو الأسلوب الأمثل في الزراعة.ويقدم المختبر خدماته إلكترونيًا بعد أخذ عينات التربة والمياه من مزاعي المنطقة وتسجيل بيانات كل مزعة على حدة في موقع القافلة، ومن ثم القيام بتزويد المزارعين بنتائج التحاليل عقب فحصها برسالة نصية.كما يبين المختبر للمزارعين الطرق المثلى والإرشادات الصحيحة لأخذ عينات التربة من الحقول الزراعية منها عمق التربة وجذور النبات، وكيفية أخذها من الحقول المتجانسة وغير المتجانسة.أما عينات المياه فيجب أخذها مباشرة من المصدر عقب تشغيل البئر لمدة نصف ساعة، مع مراعاة وضع العينة في عبوات نظيفة بعد غسلها عدة مرات من ماء المصدر، وحفظها في مكان بارد، وألا يقل حجم العينة المراد فحصها عن لتر.

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