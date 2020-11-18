أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة السادسة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله -بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين .وقال سموه في هذه المناسبة الغالية ذكرى البيعة السادسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً تختلط فيه مشاعر الفرح والسعادة والفخر ، فرصه ان نستذكر فيها المنجزات والشواهد لا تعد ولا تحصى التي تمت في هذا العهد الزاهر عهد البناء والنماء ، مبيناً سموه بان الحديث عن شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة، بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.واضاف سموه المنجزات التي تحققت طوال هذه الاعوام الستة الماضية تؤكد وبصفة قاطعة مسيرة بلادنا الغالية الى اعلى المراتب والذي تبرزه المؤشرات الدولية في مختلف المجالات واصبحت المملكة ولله الحمد تتبوأ مكانة رفيعة في المجتمع الدولي وتمثل ثقلاً في صناعة القرار العالمي توج ذلك برئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020 مبرزاً سموه دور المملكة في هذا العام الاستثنائي من خلال موقعها الريادي بين دول العالم وفي اطار مواجهة جائحة كورونا قدمت نموذجاً ناجحاً ومتميزاً في التعامل مع هذه الجائحة سواءاً في الحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على ارضها من خلال الوقاية الصحية والرعاية الطبية او مستوى الاجراءات الحمائية للاقتصاد السعودي وأضاف سموه: “من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم للقيادة الحكيمة وما الرؤية التي تبنتها المملكة 2030 م التي رعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني,.وسأل الأمير فهد بن سلطان في ختام حديثه الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وأن يحفظ هذه البلاد ويديم عليها الأمن والاستقرار والسلام.