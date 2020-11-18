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رئيس جامعة القصيم يفتتح معرضًا يضم أهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين في «ذكرى البيعة السادسة»

افتتح معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، اليوم الأربعاء الموافق 3/4/1442هـ، معرضًا خاصًا بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالبهو الرئيس بالمدينة الجامعية، وذلك بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمد السعوي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة.

وعقب افتتاح المعرض، شاهد معالي رئيس الجامعة والحضور عرضًا مرئيًا لأوبريت طلابي، وفيلم يستعرض أهم المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته الماضية لمنطقة القصيم، حيث يضم المعرض 11 ركنًا متنوعًا منها: ركن الدولة السعودية الثالثة، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مروراً بالملوك من بعد الملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبدالله – رحمهم الله – وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، مع نبذة عن عهد كل منهم.

واحتوى المعرض أيضا على ركن يختص بنشأة الملك سلمان، من الولادة والنشأة والتعليم، وركن يضم أبرز المناصب القيادية التي تولاها، وركن لتاريخ مبايعة خادم الحرمين الشريفين ملكًا للملكة العربية السعودية، إضافة إلى ركن يضم أبرز المنجزات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وركن يضم رئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين.

كما تخلل المعرض ركنًا لعرض المشاريع التي افتتحها خادم الحرمين الشريفين في جامعة القصيم خلال زيارته لمنطقة القصيم، وركنًا أخر يستعرض رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى 60 مشاركة من رسومات وأعمال فنية للطلبة.