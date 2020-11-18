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“البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر

“البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر
http://almnatiq.net/?p=923034

 أوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان جاهزية المحجر الحيواني والنباتي في منفذ جديدة عرعر التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة من الناحية الفنية والإدارية لتشغيل المحجر وجاهزيتها لاستقبال جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية الصادرة والواردة المقيدة جمركياً على الوزارة وفق الأنظمة والتشريعات المنظمة لذلك.
وهذا وقد قام مدير عام الادارة العامة للمحاجر في الوزارة الدكتور سند بن سالم الحربي بزيارة تفقديه لمحجر جديدة عرعر قبل التدشين الرسمي والتأكد من جاهزية وتوفر جميع الإمكانية اللازمة لتشغيل المحجر بهدف ضمان تطبيق جميع الإجراءات المحجرية لحماية الصحة العامة والثروة الحيوانية والنباتية في المملكة، والحد من مخاطر تسرب الأمراض الوبائية الحيوانية والآفات الزراعية عبر الحدود،
وأكد الحربي أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري والمخبري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة والصادرة عبرها وفق نظامي الحجر البيطري والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتهما التنفيذية في المملكة.

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