أمير القصيم يتسلم تقرير لجنة التنمية الاجتماعية بالمذنب في برنامج تعزيز الأمن الفكري

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري , في مكتبه اليوم، تقريراً عن مشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المذنب في برنامج تعزيز الأمن الفكري.

جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس وأعضاء لجنة التنمية بالمذنب ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الدكتور فهد المطلق.

واستمع سموه من رئيس اللجنة خالد بن محمد الحواس عن هذه المشاركة ، وجهود اللجنة في نشر الوعي وتعزيز الجانب التوعوي في الأمن الفكري , الذي استفاد منه الكثير من الأسر ، مقدراً الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة في العمل على تعزيز السلوكيات القويمة والسليمة ، وغيرها من الوسائل ، متطلعا للمزيد فيما يدعم تحقيق أهداف البرنامج ، لأن برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة القصيم يهدف إلى الديمومة في أداء مهامه ، سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -. …