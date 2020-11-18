احدث الأخبار

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 مجموعة العشرين في لمحة سريعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية:الأنظمة والتعليمات أكدت على حقوق الإنسان في كثير من الجوانب
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم تقرير لجنة التنمية الاجتماعية بالمذنب في برنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 “البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم يفتتح معرضًا يضم أهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين في «ذكرى البيعة السادسة»
منطقة القصيم
 أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة السادسة
منطقة تبوك
 مدير صحة عسير : خادم الحرمين الشريفين سار بالوطن نحو الازهادر والتقدم
منطقة عسير
 أمير القصيم يتفقد خطوات تنفيذ مشروع “ضاحية بريدة”
منطقة القصيم
 “البيئة” تدشن الهوية الجديدة لبرنامج الإعانات الزراعية وتكرم المستفيدين
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل (290) إصابة جديدة بكورونا.. و(411) حالة شفاء
أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

أبرز المواد
مجموعة العشرين في لمحة سريعة

مجموعة العشرين في لمحة سريعة

أبرز المواد
أمير الشرقية:الأنظمة والتعليمات أكدت على حقوق الإنسان في كثير من الجوانب

أمير الشرقية:الأنظمة والتعليمات أكدت على حقوق الإنسان في كثير من الجوانب

المنطقة الشرقية

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل
http://almnatiq.net/?p=923052
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنستو أراوجو.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة الى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
مجموعة العشرين في لمحة سريعة

مجموعة العشرين في لمحة سريعة
“البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر

“البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*