احدث الأخبار

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 مجموعة العشرين في لمحة سريعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية:الأنظمة والتعليمات أكدت على حقوق الإنسان في كثير من الجوانب
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم تقرير لجنة التنمية الاجتماعية بالمذنب في برنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
 “البيئة” توكد على جاهزية محجر الوزارة في منفذ جديدة عرعر
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم يفتتح معرضًا يضم أهم إنجازات خادم الحرمين الشريفين في «ذكرى البيعة السادسة»
منطقة القصيم
 أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة السادسة
منطقة تبوك
 مدير صحة عسير : خادم الحرمين الشريفين سار بالوطن نحو الازهادر والتقدم
منطقة عسير
 أمير القصيم يتفقد خطوات تنفيذ مشروع “ضاحية بريدة”
منطقة القصيم
 “البيئة” تدشن الهوية الجديدة لبرنامج الإعانات الزراعية وتكرم المستفيدين
أبرز المواد
وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

أبرز المواد
الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

أبرز المواد
مجموعة العشرين في لمحة سريعة

مجموعة العشرين في لمحة سريعة

أبرز المواد

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي

وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
http://almnatiq.net/?p=923054
المناطق - واس

إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ينطلق غدًا الخميس 4 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 19 نوفمبر 2020، المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية والهيئات.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي في بيان صحفي، أن المؤتمر سيعقد دوريًّا، بهدف رفع مستوى التواصل وتعزيز الشفافية والانفتاح على الإعلام، من خلال إبراز المستجدات والقرارات الحكومية، وإنجازات رؤية المملكة 2030.
وقال :” إن المؤتمر الصحفي يمثل النهج الجديد للتواصل الحكومي ويستضيف أصحاب المعالي الوزراء بشكل دوري، للإجابة على أسئلة الإعلاميين واستفسارات المواطنين، وتسليط الضوء على أبرز الموضوعات والقضايا المحلية الراهنة”.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل

الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
مجموعة العشرين في لمحة سريعة

مجموعة العشرين في لمحة سريعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*