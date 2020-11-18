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نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
http://almnatiq.net/?p=923057
المناطق - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) معالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، يرافقه مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي.
ونوه سموه بما شهدته المملكة من تحديثٍ للأنظمة، وحرص في كل الأوامر والقرارات على مراعاة ما نصت عليه الشريعة الغراء من أوامر بحفظ كرامة الإنسان، وصون النفس البشرية، مؤكداً سموه أن أهمية العمل على رفع الوعي بدور حقوق الإنسان في بناء الأمم، ونهضتها وتنميتها، واستشعار ذلك في كافة التعاملات، مضيفاً أهمية التواصل الفعال مع كافة الجهات، والتنسيق لمعالجة أي ملاحظات أو قصور في تقديم الخدمات، لا سيما ذوي الإعاقة، والانطلاق في ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله- واستشعار الدوري الريادي للمملكة في ذلك، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

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