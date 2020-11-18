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نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=923066
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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