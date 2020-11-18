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برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

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بحضور "150" مستفيد ومستفيدة:

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .
http://almnatiq.net/?p=923075
المناطق - الرياض

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الاسبوع الحالي برنامجين تثقيفيين بحضور اكثر من “150” مستفيد ومستفيدة وبالتعاون مع بعض الجهات الخارجية ذات العلاقة .

اولى هذه البرامج كانت حملة توعوية موجهة للوقاية من داء السكري بعنوان “احمِ عائلتك ” وبالتعاون مع التجمع الصحي الاول بالمنطقة الوسطى واشتملت على محاضرة “عن بعد”بعنوان “سكري موحالي ” تناولت عدة محاور حول كيفية التعرف على مرض السكري واعراضه وانواعه واسبابه وكيفية التشخيص ورافق الحملة فريق طبي لاجراء فحص السكر لمنسوبي الفرع والمراجعين بالإضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية عن سبل الوقاية من مرض السكري واسبابه ، كما نفذ الفرع برنامج تعريفي آخر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية للتعريف بخدمات البنك والمزايا التي يقدمها لمستفيديه من كافة شرائح المجتمع مع توزيع المنشورات الخاصة بالبنك والرد على استفسارات الحضور حول هذه الخدمات وكيفية الاستفادة من العروض المقدمة حالياً.

من جهة أخرى نظمت مراكز التأهيل الشامل للإناث “تأهيل الملز وتأهيل القدس وتأهيل الدرعية ” فعاليات أخرى مماثلة بمناسبة اليوم العالمي للسكري احتوت على المحاضرات التوعوية والعروض المرئية والأركان الصحية المتنوعة.

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