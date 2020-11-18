احدث الأخبار

محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية
منطقة الرياض
 برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .
منطقة الرياض
 “العرضة السعودية”.. موروث شعبي تُثير العزائم.. وأدرجتها “اليونسكو” بقائمة التراث العالمي
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن: المملكة تواصل الإنجازات على مختلف الأصعدة رغم التحديات
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يلتقي معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان
المنطقة الشرقية
 وزارة الإعلام تطلق المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية البرازيل
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة
أبرز المواد
 مجموعة العشرين في لمحة سريعة
أبرز المواد
 أمير الشرقية:الأنظمة والتعليمات أكدت على حقوق الإنسان في كثير من الجوانب
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يتسلم تقرير لجنة التنمية الاجتماعية بالمذنب في برنامج تعزيز الأمن الفكري
منطقة القصيم
محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية

محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية

منطقة الرياض
برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

منطقة الرياض
“العرضة السعودية”.. موروث شعبي تُثير العزائم.. وأدرجتها “اليونسكو” بقائمة التراث العالمي

“العرضة السعودية”.. موروث شعبي تُثير العزائم.. وأدرجتها “اليونسكو” بقائمة التراث العالمي

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

أبرز المواد

محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية

محافظ وادي الدواسر يفتتح نادي الموهبة والابتكار بالكلية التقنية
http://almnatiq.net/?p=923080
وادي الدواسر - فالح الدوسري

افتتح محافظ وادي الدواسر فهد بن عبد الله المسعود مساء أمس (الثلاثاء) نادي الموهبة الابتكار (Fab Lap) بالكلية التقنية بوادي الدواسر، وذلك بحضور عميد الكلية المهندس يزيد السعود وعدد من المسؤولين.
وتجول محافظ وادي الدواسر ومرافقوه داخل أرجاء النادي وتعرف على المعمل الذي يضم العديد من الأعمال التقنية التي يتم تنفيذها بأيادي المتدربين، معبرًا عن سعادته بما شاهده من بيئة تدريبية متميزة تسهم في استفادة المتدربين من الإمكانيات المتاحة.
وأوضح عميد الكلية المهندس يزيد السعود ، أن الفاب لاب Fab Lap هو مختبر تصنيعي رقمي يتم فيه استخدام احدث الأجهزة الرقمية بهدف تنمية أفكار المتدربين وتحويلها إلى واقع ، متقدمًا بالشكر لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ونائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني لما يقدمانه من دعم لتفعيل وإنشاء مثل هذه النوادي.
وأضاف السعود أن النادي يواكب تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 ، حيث يساعد على تحويل أحد اهدافها  بتحويل المجتمع من مستهلك كمي إلى منتج نوعي، مشيرًا إلى أن افتتاح النادي لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد  جهد ووقت، واعدًا بعقد ورش وبرامج تخدم المحافظة والمتدربين.

روابط ذات صلة

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .

برنامجان تثقيفيان في فرع الموارد البشرية بالرياض .
60 ألف مستفيد من مشاريع المياه الوطنية في حي العارض بمدينة الرياض

60 ألف مستفيد من مشاريع المياه الوطنية في حي العارض بمدينة الرياض
فعاليات توعوية عن استخدام المضادات الحيوية بالتجمع الصحي الأول

فعاليات توعوية عن استخدام المضادات الحيوية بالتجمع الصحي الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*