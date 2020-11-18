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لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولات المتبقية من الدور الأول

لجنة المسابقات تحدد مواعيد الجولات المتبقية من الدور الأول
http://almnatiq.net/?p=923090
المناطق - واس

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الجولة السابعة وحتى الجولة الخامسة عشرة.
وحددت اللجنة يوم السبت 5 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق الجولة السابعة، على أن تختتم مواجهات الجولة الـ 15 يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2021م.
وكانت لجنة المسابقات في الرابطة قد أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة، وذلك في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواعيد مباريات دور الـ 16 من النسخة الجديدة للمسابقة، إلى جانب مواعيد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي أندية (الهلال والنصر) المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وممثلي أندية (الشباب والاتحاد) المشاركة في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، فيما يخص مواعيد مباريات الدوري المتعلقة بمشاركات الأندية الأخرى.

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